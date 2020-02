Jak przygotować samochód na sezon wiosenny?

Każdy samochód należy odpowiednio przygotować do sezonu wiosennego, o czym niestety wielu kierowców zapomina. Wiosną warunki na drodze są lepsze niż zimą, jednak przed wyjazdem w dłuższą trasę dobrze jest wyeliminować ewentualne usterki, o które nie trudno zimą, gdy warunki atmosferyczne nie sprzyjają. Obowiązkowo trzeba pamiętać również o wymianie opon zimowych na letnie. Nie ma co oszczędzać, bo może się to później zemścić.

Wymiana opon

Kierowcy, którzy korzystają z dwóch kompletów opon, powinni na wiosnę wymienić opony zimowe na letnie. Okazuje się bowiem, że przy dodatniej temperaturze ogumienie zimowe wykazuje gorsze parametry, a dodatkowo szybciej się zużywa. Warto jednocześnie sprawdzić poziom bieżnika i obejrzeć opony w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń. Należy pamiętać, że nierówne zużywanie się ogumienia świadczyć może o problemach z zawieszeniem auta. Niebezpieczne są też opony popękane. Niezależnie od rodzaju posiadanych opon, warto też pamiętać o sprawdzeniu ciśnienia.

Konieczność wymiany opon nie dotyczy jedynie tych osób, które korzystają z tzw. ogumienia wielosezonowego. Kierowcy tacy muszą jednak sprawdzić i tak ciśnienie w oponach. Nieprawidłowe ciśnienie powoduje bowiem zużywanie się zawieszenia i zwiększa zużycie paliwa.

Kontrola filtra i klimatyzacji

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w okresie jesienno-zimowym filtr kabinowy jest mocno narażony na działanie wilgoci. Rozwinąć się w nim mogą więc grzyby i pleśń. Z tego powodu eksperci zalecają na wiosnę jego wymianę, w celu usprawnienia działania całego układu wentylacyjnego. Przy okazji dobrze jest sprawdzić klimatyzację. Ta działająca prawidłowo chłodzi i oczyszcza powietrze, przyczyniając się do poprawienia komfortu jazdy i samopoczucia pasażerów. Czasami konieczne jest jej odgrzybienie.

Mycie i czyszczenie

Co ciekawe, sporym problemem dla samochodów jest niepozorna sól drogowa. Dlatego też, aby nie dopuścić do rozwoju korozji, konieczne jest dokładne mycie pojazdu w celu usunięcia z niego soli czy piasku. Trzeba o tym pamiętać na wiosnę. Dobrze jest przy okazji wysprzątać kabinę. Ciepłe, wiosenne dni są idealne do wykonywania tego rodzaju prac. Zimą do kabiny trafia sporo wilgoci m.in. poprzez śnieg, który jest wnoszony na butach. Filcowe wykładziny można wyjąć i wysuszyć. Te szczególnie zniszczone zaleca się wymienić na nowe. Czasami zachodzi konieczność poprzetykania zatkanych otworów spływowych, zlokalizowanych w drzwiach i bagażniku. Podstawą jest ponadto umycie okien, również od środka, co zapobiega ich parowaniu.

O czym jeszcze pamiętać przed sezonem wiosennym?

Po zimie warto także sprawdzić stan wycieraczek, a dokładniej ich piór. Po zimowych miesiącach są one często postrzępione i nie oczyszczają dokładnie brudnej szyby. Przekłada się to na kiepską widoczność. Warto postawić w tym przypadku na wycieraczki bezprzegubowe z miękkim gumowym piórek z powłoką grafitową. Tego rodzaju wysokiej jakości części samochodowe dostać można m.in. w sklepie online iParts.pl. Dobra widoczność to podstawa bezpiecznej jazdy, zatem nie oszczędzajmy na tak kluczowych elementach wyposażenia pojazdu, jak wycieraczki.