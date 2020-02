Jak uciec od wypalenia zawodowego w tym depresji? Myślisz, że to zupełnie inne sprawy? Zaufaj mi, tymi zagadnieniami zajmuje się na co dzień, jako psychoterapeuta i coach. Efektem długotrwałego wypalenia zawodowego jest depresja. Chcąc uniknąć depresji i wypalenia zawodowego warto stosować poniższe punkty. Sprawdź które z nich już stosujesz. 1. ZARZĄDZAJ ZADANIAMI. W biografii: “Mark Zuckerberg: Facebook Creator” znajdziemy pytanie, jakie codziennie zadaje sobie twórca facebooka „Czy robię właśnie najważniejszą rzecz jaką mógłbym robić?”. Proponuję byś i Ty zadał sobie to pytanie. Podziel swój czas na SEN, BUDOWANIE RELACJI, PRACE, ROZRYWKĘ i ZDROWIE. Pamiętaj o balansie, jeśli zaniedbasz jedną ze stref, to ona będzie Ci odbierać energię. Ponieważ albo inni będą narzekać, albo Ty, z tyłu głowy, będziesz czuł, że czegoś Ci brakuje. W każdej z tych stref zapytaj siebie: Czy robię właśnie najważniejszą rzecz jaką mógłbym robić w tej strefie? WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

