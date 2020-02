Jarosław Gowin krytycznie o reformie sądownictwa Jarosław Gowin skomentował w czwartek rano reformę sądownictwa, przeprowadzoną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Słowa polityka mogą dziwić. Jak stwierdził, “reforma nie przełożyła się na podniesienie jakości sądów w Polsce”. Minister nauki i szkolnictwa wyższego pytany był między innymi o to, co Polacy otrzymali dzięki reformie sądownictwa forsowanej przez ministra Zbigniewa Ziobrę z poparciem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Polityk w gorzkich słowach stwierdził, że główne założenia reformy nie zostały spełnione. – Reforma nie przełożyła się na podniesienie jakości sądów w Polsce – skomentował w rozmowie z Radiem Plus. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

