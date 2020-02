Jarosław Kaczyński Człowiekiem Roku 2019. Wyróżniono też Kornela Morawieckiego. “Gazeta Polska” wyróżniła Jarosława Kaczyńskiego tytułem Człowieka Roku 2019. Z kolei Kornel Morawiecki został pośmiertnie nagrodzony statuetką im. Św. Grzegorza I Wielkiego. – Ojciec miał bardzo głęboko w sercu Polskę i żył dla niej całe życie – powiedział na gali premier Mateusz Morawiecki. W niedzielę w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się Gala Człowieka Roku “Gazety Polskiej”. Przyznano na niej wyróżnienia w trzech kategoriach: Człowiek Roku, nagroda Klubów “Gazety Polskiej” oraz nagroda miesięcznika “Nowe Państwo” im. Św. Grzegorza I Wielkiego. Tą ostatnią nagrodzono śp. Kornela Morawieckiego oraz ocalałego z Holokaustu Edwarda Mosberga. Odbierając wyróżnienie w imieniu ojca szef polskiego rządu powiedział, że Kornel Morawiecki do ostatnich swoich dni “chciał walczyć o lepszą Polskę”. – Chciał być senatorem RP po to, żeby zmieniać kraj. Chciał pracować nad syntezą między Polską wolną, niepodległą, a jak najbardziej sprawiedliwym ładem Rzeczypospolitej – podkreślał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

