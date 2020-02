Jerzy Janowicz i Kacper Żuk zagrają o finały Jerzy Janowicz awansował do półfinału halowego turnieju ATP Challenger Tour w Pau. W ćwierćfinale pokonał Francuza Hugo Greniera 6:3, 6:3. Dzięki znakomitej postawie Polak zaliczy spory awans w rankingu ATP. W czwartek Janowicz pokonał Włocha Lorenzo Giustino 6:4, 6:7(5), 6:3 i zapewnił sobie miejsce w najlepszej ósemce. Wcześniej ograł Czecha Zdeneka Kolara i Francuza Maxime’a Janviera. Jego rywalem w walce o półfinał był inny reprezentant gospodarzy – Hugo Grenier (250. ATP). Janowicz udanie rozpoczął mecz, wygrywając pierwszego seta 6:3. Już w trzecim gemie zdołał przełamać serwis rywala, a potem kontrolował sytuację. Całą partię również zakończył przełamaniem. W drugim secie było podobnie – tym razem również przełamał Francuza przy jego drugim serwisie. Później oddał tylko trzy gemy. Tym samym po 61-minutowym meczu Janowicz mógł cieszyć się z awansu do półfinału. W nim jego rywalem będzie Czech Jiri Vesely (71. ATP) Przed turniejem we Francji Janowicz był sklasyfikowany na 1039. miejscu w rankingu ATP. Dzięki czterem zwycięstwom już zagwarantował sobie awans w okolice 570. lokaty. Jego awans może być jeszcze bardziej spektakularny. Jeśli wygra całą imprezę, wyląduje w połowie czwartej setki światowego rankingu. W Pau reprezentant Polski rozgrywa dopiero trzeci turniej po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. W dwóch poprzednich wygrywał tylko po jednym spotkaniu. Janowicz z każdym meczem wygląda jednak coraz lepiej, a to dobry prognostyk przed meczem w Pucharze Davisa. W dniach 6-7 marca Polacy zmierzą się w Kaliszu z Hongkongiem w meczu barażowym o wejście do II Grupy Światowej. Wynik ćwierćfinału challengera w Pau: Jerzy Janowicz – Hugo Grenier 6:3, 6:3. Trwa świetna passa Kacpra Żuka. Młody polski tenisista tym razem pokonał w dwóch setach Niemca Tobiasa Kamke 6:4, 6:4 i w turnieju rangi ATP Challenger Tour w Calgary (pula nagród 81 240 dolarów) jest już w półfinale. 21-latek przystąpił do imprezy jako 361. tenisista rankingu. W trzecim meczu znów przyszło się mu zmierzyć z wyżej notowanym rywalem. Niemiec zajmuje w notowaniu ATP 242. miejsce. Polak świetnie wszedł w spotkanie. W pierwszym gemie Kamke musiał bronić jednego breakpointa, w trzecim – dwa. W siódmym był już bezradny i w końcu doszło do przełamania. Żuk już do końca tej partii utrzymał własne podanie i zwyciężył 6:4. W takim samym stosunku zakończył się drugi set, w którym Niemiec stracił podanie już w pierwszym gemie. W półfinale rywalem Żuka będzie Arthur Rinderknech z Francji (ATP 206). Zawodnik z Nowego Dworu Mazowieckiego rozgrywa turniej życia. W Calgary nie przegrał jeszcze seta. Na starcie ograł niżej notowanego Raymonda Sermiento z USA, potem sprawił niespodziankę, pokonując 92. zawodnika w rankingu Kanadyjczyka Vaska Pospisila. W kolejnej rundzie rozprawił się z Amerykaninem JC Aragone (274 ATP). Żuk na zawodowstwo przeszedł w 2016 roku, a pierwszy raz głośno zrobiło się o nim w styczniu tego roku, kiedy w ATP Cup pokonał wyżej notowanego Austriaka Dennisa Novaka. Jako junior nie odnosił znaczących sukcesów. Tym największym był półfinał Australian Open 2017 w parze z Australijczykiem Alexeiem Popyrinem. Również w grze podwójnej sięgnął po mistrzostwo Europy do lat 18. 361. miejsce na świecie, które zajmuje obecnie, jest jego najwyższym w karierze. Awansował na nie, wygrywając niedawno turniej ITF w brytyjskim Barnstaple. Wynik ćwierćfinału challengera w Calgary: Kacper Żuk (361. ATP) – Tobias Kamke (242. ATP) 6:4, 6:4. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

