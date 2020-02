Jerzy Janowicz wraca do formy Jerzy Janowicz (1039. ATP) wygrał drugi mecz podczas turnieju ATP Challenger Tour we francuskim Pau (pula nagród 92 040 dolarów). Występujący dzięki “dzikiej karcie” łodzianin pokonał we wtorek reprezentanta gospodarzy Maxime’a Janviera (173. ATP) 6:4, 6:4 i awansował do 1/8 finału. To pierwszy turniej po jego powrocie po kontuzji, w którym wygrał dwa kolejne mecze. Z challengerami w Rennes i Quimper Janowicz żegnał się w drugich rundach. W rozgrywanym na twardych kortach Terega Open Pau Pyrenees już spisał się lepiej, a zwycięstwo w meczu z lepszym z pary Borna Gojo (Chorwacja, 276. ATP) – Lorenzo Giustino (Włochy, 153. ATP) da mu przepustkę do ćwierćfinału. W wtorek była rakieta numer 14 na świecie nie straciła swojego podania ani razu, popisując się dwoma przełamaniami (na 2:1 w pierwszym secie i na 1:0 w drugim). W trwającym zaledwie 74 minuty spotkaniu JJ popisał się ośmioma asami, a wszystkie trzy break pointy obronił w drugim secie. Zwycięstwa nad Zdenkiem Kolarem i Janvierem sprawiły, że Janowicz już teraz może być pewny awansu w okolice 830. miejsca w rankingu ATP. Triumf w całej imprezie mógłby dać mu awans nawet na 350. lokatę. W turnieju wciąż rywalizują dwaj najwyżej rozstawieni tenisiści – Czech Jiri Vesely (71. ATP) i Słowak Norbert Gombos (103. ATP). II runda challengera w Pau: Jerzy Janowicz (1039. ATP) – Maxim Janvier (173. ATP) 6:4, 6:4. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.