Jest film z głosowania, w którym przepadły 2 mld zł na onkologię Gdy w Sejmie zdecydowano, że TVP otrzyma dodatkowe 2 mld zł i środki te nie mają szans trafić na finansowanie onkologii, posłanka PiS Joanna Lichocka wykonała w kierunku opozycji wulgarny gest środkowym palcem. Później tłumaczyła, że źle zinterpretowano jej zachowanie, które było jedynie niewinnym przetarciem oka. Teraz pojawiło się nagranie, które pokazuje prawdę. Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w czwartkowy wieczór w Sejmie rozstrzygnięty został spór o to, na co powinny zostać przekazane dodatkowe 2 mld zł z budżetu państwa. Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska oraz Porozumienie stały na stanowisku, iż pieniądze te należą się TVP w ramach rekompensat. Platforma Obywatelska i inne formacje opozycyjne proponowały, by tak potężne środki przekazać na zwiększenie finansowania lecznictwa onkologicznego w Polsce. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

