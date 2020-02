Jest kolejny kandydat na prezydenta W wyborach prezydenckich 2020 zamierza wystartować lider Ruchu Prawdziwa Europa Mirosław Piotrowski. Poinformował, że do Państwowej Komisji Wyborczej złożone zostało już zawiadomienie o utworzeniu jego komitetu wyborczego. W sobotę ruszyła zbiórka podpisów poparcia. – Pojmuję urząd prezydenta jako ochronę obywatela. Prezydent RP ma inicjatywę ustawodawczą i prezydent powinien chronić obywatela przed rządem, przed jego niezbyt mądrymi posunięciami i nie myślę tu tylko o obecnym rządzie, ale w ogóle przed każdym rządem – powiedział Piotrowski na konferencji prasowej w sobotę w Lublinie. Piotrowski mówił, że pięć lat temu w wyborach prezydenckich razem z rodziną głosował na Andrzeja Dudę. – Niestety czujemy się zawiedzeni i oszukani – zaznaczył. W ocenie Piotrowskiego Andrzej Duda nie spełnił obietnic wyborczych dotyczących między innymi zmian w NFZ i naprawy służby zdrowia, rozwiązania problemów frankowiczów. Jak dodał, obecny prezydent, opowiadał się za tradycyjnym modelem rodziny, a obecnie “jest za legalizacją związków partnerskich”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

