"Jest zaostrzenie konfliktu z Unią Europejską i jej instytucjami" Rząd polski wprowadza obywateli w coraz gorszą sytuację i zakłamuje rzeczywistość w Parlamencie Europejskim – mówiła Róża Thun, eurodeputowana Platformy Obywatelskiej, po wieczornej debacie w Strasburgu o stanie polskiej praworządności. Patryk Jaki z Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że "wśród kompetencji Unii Europejskiej nie ma organizacji sądownictwa". We wtorek wieczorem w europarlamencie odbyła się debata dotycząca praworządności w Polsce. Wniosek o jej dodanie do programu obrad złożyła liberalna frakcja Odnowić Europę, uzasadniając to przyjęciem w Polsce tak zwanej ustawy represyjnej. Większość eurodeputowanych, którzy zabrali głos w debacie, krytykowała wprowadzane w Polsce zmiany. Wiceszefowa Komisji Europejskiej do spraw praworządności Vera Jourova mówiła o "systematycznym zagrożeniu praworządności w Polsce" i zapewniała, że KE "chce zapewnić poszanowanie prawa unijnego i będzie podejmowała wszystkie koniecznie kroki".

