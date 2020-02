Jolanta Duda powalczy w tym roku o prezydenturę? W bój o fotel Prezydenta RP mogą włączyć się kandydaci, o których nikt jeszcze nigdy nie słyszał – podaje “Rzeczpospolita”. „Jako Prezydent Polski wydam ZAKAZ używania słowa POLSKA w nazwach przedsiębiorstw państwowych NIE przynoszących ZYSKU” – napisał w niedzielę na Twitterze Mariusz Max Kolonko, były korespondent TVP w USA, a obecnie autor kanału na YouTube, w którym „mówi jak jest”. Ekscentryczny dziennikarz od kilku dni zamieszcza wpisy, z których wynika, że wystartuje na prezydenta, w związku z czym – jak pisze – „ważą się losy @AndrzejDuda”. Oficjalnie startu nie zapowiedział. W co więc gra? Rozwiązanie zagadki można znaleźć w odpowiedziach na wpisy jego fanów w mediach społecznościowych. Dziennikarz wyjaśnia, że zgłoszenie kandydatury uzależnia od losów petycji „Max Kolonko Prezydentem Polski”, pod którą trwa zbiórka podpisów w internecie. „Jak w prostej petycji nie zrobimy wyniku, to nie ma mowy o legalnym zebraniu 100 tys. podpisów” – napisał jednemu z fanów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

