Jourova: polska reforma jest dokonywana z pomocą łomu Odpowiedzialna za kwestie praworządności wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova ostrzegła w wywiadzie dla “Der Spiegel” przed poważnymi skutkami reformy sądownictwa w Polsce. Tłumaczenie fragmentów rozmowy opublikowała w piątek wieczorem Polska Agencja Prasowa. – (Reforma) dotyczy wszystkich poziomów systemu wymiaru sprawiedliwości. Obecnie dotyczy ona prawie 400 z 10 000 sędziów, ale sytuacja jest znacznie poważniejsza, niż sugerują te liczby. Przebudowa systemu sądowego została w dużej mierze zakończona, szczególnie na szczycie – w Trybunale Konstytucyjnym, na poziomie prezesów sądów. A w części Sądu Najwyższego idzie pełną parą – oceniła Jourova w rozmowie, która ukaże się w sobotnim wydaniu gazety. Wyraziła obawę, że system, który buduje polski rząd, a którego częścią jest nowa ustawa, otwiera niezwykle szerokie możliwości prowadzenia działań dyscyplinarnych, co – jak ocenia – ma zagrażać niezależności sędziów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

