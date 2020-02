Julia Przyłębska nie stawi się w Senacie Senacka komisja ma rozmawiać o kwestii “istotnych problemów wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2018 roku”. Prezes TK Julia Przyłębska nie weźmie w tym udziału. Powód? Zamiast “rzeczowej dyskusji” spodziewa się “ataków”. Prezes TK Julia Przyłębska odmówiła Tomaszowi Grodzkiemu udziału w posiedzeniu senackiej komisji ustawodawczej. W piśmie do marszałka Senatu, do którego dotarł PAP, wyjaśniła dlaczego. “Z przykrością stwierdzam, że doświadczenia ostatnich lat pokazały, iż publiczną, rzeczową, merytoryczną dyskusję nad orzecznictwem Trybunału, również z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, zastępują często niemające precedensu ataki na TK oraz sędziów Trybunału” – podkreśliła Przyłębska. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

