Julia Przyłębska odmawia pojawienia się na sejmowych komisjach Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska nie przyjdzie ani na wtorkowe posiedzenie połączonych komisji, ani na posiedzenie plenarne Sejmu – poinformowało biuro prasowe Trybunału. Połączone sejmowe komisje mają we wtorek zapoznać się z informacją dotyczącą działalności TK. We wtorek po południu połączone komisje sejmowe: ustawodawcza oraz sprawiedliwości i praw człowieka mają zapoznać się z “informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2018 roku”. O informację wraz ze stanowiskiem komisji poszerzony może być również harmonogram rozpoczynającego się w środę posiedzenia plenarnego Sejmu. W ubiegły czwartek informację miała rozpatrzyć senacka komisja ustawodawcza. Posiedzenie na krótko przed jego rozpoczęciem zostało jednak odwołane. W środę po południu prezes TK Julia Przyłębska przesłała do marszałka Senatu pismo, w którym poinformowała, że choć przedłożyła informację o działalności TK w 2018 r., to nie weźmie udziału w posiedzeniach Senatu, kierując się koniecznością ochrony TK przed – jak napisała – “publicznym podważaniem jego konstytucyjnej pozycji”. Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski stwierdził, że nieobecność prezes Przyłębskiej można odebrać jako “brak pewnych standardów i deprecjonowanie Senatu”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

