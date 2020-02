Julia Przyłębska oskarża: skandaliczne wystąpienia. “Mówią, że TK nie istnieje”. – Uznałam, że aby chronić Trybunał Konstytucyjny przed atakami i podważaniem jego wiarygodności nie wezmę udziału w posiedzeniach Senatu – mówi prezes TK Julia Przyłębska o swojej nieobecności na posiedzeniu senackiej komisji ustawodawczej. Prezes TK Julia Przyłębska nie wzięła udziału w czwartkowym posiedzeniu senackiej komisji ustawodawczej, które miało dotyczyć działalności Trybunału w 2018 roku. Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski uznał, że można to odczytywać jako “brak pewnych standardów i deprecjonowanie Senatu”. – Uznałam, że aby chronić Trybunał Konstytucyjny przed atakami i podważaniem jego wiarygodności nie wezmę udziału w posiedzeniach Senatu – stwierdziła Przyłębska na antenie TVP. Dodała, że w grudniu skierowała do marszałka Senatu informację za rok 2018, zatwierdzoną przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

