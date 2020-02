Już wiadomo, czy będą zmiany w podejściu do celibatu Katolicy długo zastanawiali się, czy papież Franciszek podejmie historyczną decyzję i zgodzi się na wyświęcanie na księży żonatych mężczyzn w Amazonii. Mamy odpowiedź: papież nie zniesie tam celibatu. Na to, jak zaradzić trudnej sytuacji w amazońskim kościele, Ojciec Święty ma kilka innych rozwiązań. Na październikowym synodzie poświęconym Amazonii, w której coraz bardziej brakuje księży, aż dwie trzecie biskupów, poparło rozwiązanie, aby wyświęcać żonatych mężczyzn. Kościół był jednak w tej sprawie mocno podzielony.

Niektórzy utrzymywali, że to jedyna słuszna decyzja, której podjęcia wymaga trudna sytuacja w Amazonii, a inni twierdzili, że wyświęcanie żonatych może być zagrożeniem dla kapłaństwa, gdyż w innych częściach świata również mogą pojawić się apele o wprowadzenie takiej możliwości.

