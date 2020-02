Kanada: odkryto nowy gatunek dinozaura, spokrewniony z T. rexem Thanatos uważany jest za najstarszego członka rodziny T. rexów, odkrytego w Ameryce Północnej. Jak ustalili naukowcy, drapieżnik mierzył ok. 8 m długości. To pierwsze tego typu odkrycie w Kanadzie od 50 lat. Słynny T. rex polował na swoje ofiary ok. 66 mln lat temu. Z badań kanadyjskich naukowców wynika, że spokrewniony z nim Thanatotheristes degrootorum – w skrócie Thanatos – występował na ziemi ok. 79 mln lat temu. Nazwa nowoodkrytego gatunku nawiązuje do greckiego boga śmierci i ma odzwierciedlić jego charakter, który w okresie występowania był najgroźniejszym drapieżnikiem w Kanadzie – tłumaczy Darla Zelenitsky, profesor paleobiologii dinozaurów z kanadyjskiego Uniwersytetu w Calgary. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

