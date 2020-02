Kanada znowu w ścisłej czołówce świata Kanada jest nie tylko krajem nr 1 na świecie pod względem jakości życia, piątym najlepszym krajem na świecie dla kobiet, trzecim w biznesie i drugim pod względem wartości jej obywatelstwa, ale także uznana jest za drugie najbezpieczniejsze miejsce na świecie. Najnowsze badanie amerykańskiego News & World Report uznało, że Kanada jest na drugim miejscu na świecie pod względem bezpieczeństwa. „Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych priorytetów dla ludzi na całym świecie”, czytamy w News & World Report. Kraje europejskie zdominowały tegoroczną listę najbezpieczniejszych krajów, a Szwajcaria zajęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajmuje Kanada, a Norwegia i Dania zajmują odpowiednio trzecie i czwarte miejsce. Australia zamyka pierwszą piątkę najbezpieczniejszych krajów w tym roku.Oto 10 najbezpieczniejszych krajów w 2020 roku 1. Szwajcaria

2. Kanada

3. Norwegia

4. Dania

5. Australia

6. Nowa Zelandia

7. Szwecja

8. Finlandia

9. Austria

10. Holandia ••• Kanada została zaklasyfikowana jako drugi najlepszy kraj na świecie, jak podaje raport „Najlepsze kraje 2020” przygotowanym przez US News & World Report. Kanada awansowała o jdno miejsce od roku 2019, gdzie zajęła trzecie miejsce za Szwajcarią i Japonią. W tym roku Szwajcaria jest po raz czwarty najlepszym krajem na świecie. Stwierdzono również, że Kanada jest postrzegana jako najbardziej przejrzysty kraj na świecie, a za nią są kraje nordyckie – Norwegia, Dania i Szwecja. 25 najlepszych krajów na świecie 2020: Szwajcaria Kanada Japonia Niemcy Australia Zjednoczone Królestwo Stany Zjednoczone Szwecja Holandia Norwegia Nowa Zelandia Francja Dania Finlandia Chiny Singapur Włochy Austria Hiszpania Korea Południowa Luksemburg Zjednoczone Emiraty Arabskie Rosja Portugalia Indie Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

