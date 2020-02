Kanadyjska policja przestanie płacić za ochronę Harry i Meghan Kanadyjska Królewska Policja Konna przestanie wraz z końcem marca br. zapewniać ochronę dla księcia i księżnej Sussex, którzy przenieśli się do Kanady po rezygnacji ze statusu członków rodziny królewskiej – poinformowały w czwartek kanadyjskie media. W komunikacie biura ministra bezpieczeństwa publicznego Billa Blaira napisano, że “decyzja księcia i księżnej Sussex o wyborze Kanady jako czasowego miejsca zamieszkania postawiła nasz rząd wobec niezwykłego i bezprecedensowego splotu okoliczności”. Wyjaśniono też, że Kanadyjska Królewska Policja Konna od początku współpracowała z policją brytyjską w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa książęcej pary. Ze względu na szczególny status, jaki im przysługiwał w ramach kategorii “osób międzynarodowo chronionych” (Internationally Protected Persons), jak określa to prawo międzynarodowe, książę Harry i księżna Meghan byli od listopada 2019 r. objęci podczas swych pobytów w Kanadzie ochroną zapewnianą przez RCMP (Kanadyjska Królewska Policja Konna – przyp. red.). Kategoria “osób międzynarodowo chronionych”, to m.in. dyplomaci i oficjalni przedstawiciele rządów podczas oficjalnych wizyt w państwie goszczącym. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.