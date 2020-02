Kanadyjski eksperyment (korespondencja z Kanady #1)

Od pewnego czasu dla polskiego tygodnika “Przegląd” piszę korespondencje z Kanady – o tym jak ten kraj, w którym wpędziłam 30 lat mojego życia działa, jaki jest jego etos i specyfika. Pod wieloma względami jest zupełnie inny niż Polska i może dlatego interesuje czytelników stamtąd. A do tego my tutaj, w Kanadzie, tak przywykliśmy do pewnych zjawisk, że wielu z nas mało je nawet zauważa. Ja ciągle obserwuję, porównuję, zastanawiam się. To takie mieszkanie “świadome”. I całkowicie z wyboru. A ponadto, z powodu mojej profejsji i sytuacji rodzinnej mam dość solidne porównanie Kanady, Polski i Stanów. I stąd te artykuły. Oto pierwszy.

Kanadyjski eksperyment

Od prawie 30 lat mieszkam w innym kraju niż ten, w którym się urodziłam. Kanadę sobie wybrałam. Może z racji wykonywanego zawodu dziennikarza jest to mieszkanie świadome. Co to znaczy? Że na co dzień analizuję, jak działa kanadyjskie społeczeństwo, jak wyglądają w nim ludzkie relacje. Mimo tylu lat ten kraj niezmiennie mnie zadziwia i fascynuje.

Wielobarwna mozaika

Kanada to kraj „na północ od Stanów”. Dla większości Europejczyków oba te państwa są prawie tym samym, a tymczasem, choć oba zbudowane zostały przez imigrantów, mają zupełnie różny etos kulturowy. Kiedy w USA imigranci mieli się asymilować w tzw. tyglu (melting pot), rząd premiera Pierre’a Elliotta Trudeau (ojca aktualnego premiera Justina) już prawie pół wieku temu, w 1971 r., podjął decyzję, że Kanada stworzy inny model niż jej Wielki Brat – przyjmie politykę multikulturalizmu. To jedyny kraj, któremu udał się ten eksperyment. Europejskie konotacje multi-kulti są negatywne. To zrozumiałe, bo europejska praktyka ma niewiele wspólnego z porządkiem społecznym (i prawnym), który z powodzeniem działa w Kanadzie.

Na czym polega kanadyjski multikulturalizm?

