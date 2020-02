Ojciec Rydzyk i jego współbracia robią biznes w Kanadzie Sprawa ojca Rydzyka wywołuje poważne kontrowersje, a my staramy się o nich informować. Niedawno petycja domagająca się zaprzestania przez niego dzialalności politycznej i siania nienawiści, została złożona w Watykanie i trafila do papieża Franciszka. stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu polityka kanadyjskiego polskiego pochodzenia Thomasa Lukaszuka. Wywiad “Gazety” w Thomasem Lukaszukiem publikowaliśmy TUTAJ. Więcej o ojcu Rydzyku i kanadyjskich powiązaniach ••• Duchowni z Torunia mają w Kanadzie spółkę oraz fundację, której przychody rosną

We władzach spółki jest m.in. redemptorysta z Chicago, który może być oknem zakonników na USA

Za pośrednictwem Radia Maryja w Kanadzie i USA zbierane są pieniądze m.in. na ich działalność w Polsce Ojciec Tadeusz Rydzyk oraz jego “prawa ręka”, ojciec Jan Król, zasiadają we władzach spółki w Kanadzie. – Widzę, że polscy redemptoryści coraz chętniej zapuszczają się na zachód Ameryki Północnej – zwraca uwagę były kanadyjski polityk Thomas Lukaszuk. Przypomnijmy chronologię. Lukaszuk, z pochodzenia Polak, były wicepremier kanadyjskiej prowincji Alberta, w 2018 r. skrytykował w kanadyjskich mediach wizytę Rydzyka w Kraju Klonowego Liścia. Oskarżył kapłana m.in. o mowę nienawiści. Potem udzielił wywiadu Onetowi, który przeczytali pomysłodawcy słynnego apelu do papieża o “ukrócenie politycznej działalności Tadeusza Rydzyka”. Postanowili poprosić Thomasa Lukaszuka, by przekazał głowie Kościoła ich petycję, bo nie był związany z polską polityką, a oni chcieli pozostać anonimowi. Zgodził się, choć przez to stał się obiektem słownych ataków na antenie Radia Maryja. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja 2 Comments Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.