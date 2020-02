Kara dla obrońcy księży pedofilów Trzyletni zakaz wykonywania zawodu nałożył sąd dyscyplinarny na mec. Michała Kelma, znanego z obrony księży pedofilów. Powód: naruszył zasady etyki adwokackiej. To kara za niezgodne ze standardami adwokackimi postępowanie polegające na grze na “kilka frontów” – mec. Kelm był pełnomocnikiem wrocławskiej kurii, księdza Pawła K. skazanego za pedofilię, a jeszcze zgłosił się do “pomocy” jego ofierze. To sprzeczne z zasadami etyki adwokackiej. W pierwszej instancji Kelm dostał roczny zakaz wykonywania zawodu, ale teraz sąd dyscyplinarny drugiej instancji potraktował go surowiej. – Wyższy Sąd Dyscyplinarny uwzględnił odwołanie rzecznika dyscyplinarnego dotyczące adwokata Michała Kelma i podwyższył mu karę z roku na trzy lata zawieszenia w czynnościach zawodowych adwokata. Orzeczony został także zakaz sprawowania patronatu na dwa lata – mówi “Rzeczpospolitej” mec. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. – Podstawą prawną orzeczenia jest paragraf 22 Zasad etyki adwokackiej – wyjaśnia nam prezes Ziobrowski. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

