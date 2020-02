Kary dla rządzących? Senatorowie opozycji, którzy w wyższej izbie parlamentu stanowią większość, mają przyjąć uchwałę, w której zagrożą rządzącym odpowiedzialnością sądową. Nieoficjalnie wiadomo, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zbojkotują głosowanie. Senat przyjmie uchwałę, w której zagrozi rządzącym odpowiedzialnością sądową – donosi “Rzeczpospolita”. W ten sposób wyższa izba parlamentu chce bronić niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości. Za uchwałą było 22 senatorów opozycji. Podpisał się pod nią również marszałek Senatu Tomasz Grodzki. “Wymiar sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej jest przedmiotem niewyobrażalnej w skutkach dewastacji” – brzmi fragment projektu. Senatorowie piszą przy tym o Trybunale Konstytucyjnym, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

