"Kaszubi nie zapominają". Kto naprawdę wygwizdał Dudę w Pucku i Wejherowie. Tych spotkań z obywatelami prezydent Andrzej Duda długo nie zapomni. Mieszkańcy Pucka i Wejherowa nie przyjęli głowy państwa, dyplomatycznie rzecz ujmując, entuzjastycznie. Choć właściwie już tu zaczynają się wątpliwości, bo w sieci szybko pojawiły się opinie, że za zakłócanie wizyty odpowiedzialni są działacze KOD-u, którzy przyjechali na Pomorze. O to, jak było naprawdę, zapytaliśmy tych, którzy byli na miejscu. – Stałem trochę dalej od tej krzyczącej grupy, widziałem kilka osób z KOD-u. Być może byli inspiratorami i zaczęli, ale zwykli ludzie, mieszkańcy i przyjezdni, w jakimś stopniu przyłączyli się do tych okrzyków. Moim zdaniem w tym wydarzeniu w Pucku uczestniczyło może 1000, 1500 osób, więc 10 osób z KOD-u nie jest w stanie zakłócić całej imprezy – mówi naTemat Jacek Słomion, który uczestniczył w Pucku w uroczystościach związanych z 100. rocznicą zaślubin Polski z morzem. Innego zdania byli natomiast ci, którzy… na miejscu nie byli. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo wpisów osób, które przekonywały, że negatywne przyjęcie Andrzeja Dudy to kwestia tylko i wyłącznie działaczy Komitetu Obrony Demokracji, którzy przyjechali z daleka, żeby zrobić zamieszanie.

