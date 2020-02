Kazanie o “tęczowej zarazie”. Wikary przeniesiony. Poszli do kościoła, żeby się pomodlić, a poczuli się jak na wiecu wyborczym. Wierni z jednej z parafii w Kaliszu są oburzeni treścią kazania, które w niedzielę wygłosił wikary. W kościele “padały słowa jak z rynsztoka”. Według parafian było o “tęczowej zarazie” i o kandydacie na prezydenta, którego kapłan miał nazwać “p*****m”. Głos w sprawie zabrali już przełożeni wikarego. Prowincjał Zgromadzenia Księży Orionistów zajął się sprawą wikariusza z Kalisza, który w ubiegłą niedzielę wygłosił kontrowersyjne kazanie podczas mszy o godz. 18. Część parafian była tak oburzona, że opuściła świątynię, a przebieg kazania zrelacjonowała portalowi kalisz24.info.pl. “Przy ołtarzu było dwóch księży, kazanie wygłaszał jeden, ale drugi nie zareagował. Ludzie zaczęli między sobą szemrać, wychodzić z kościoła, padły słowa rodem z rynsztoka: ‘p***ł’, ‘tęczowa zaraza’. Czegoś takiego osobiście nigdy nie doświadczyłem. Ten ksiądz dosłownie po kolei zaczął charakteryzować kandydatów na prezydenta, wychwalając partię PiS i urzędującego obecnie prezydenta, a opozycję zmieszał z błotem niemalże plując przy tym jadem i nienawiścią” – napisał pan Dariusz. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

