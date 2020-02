KE przeciwko złagodzeniu mechanizmu uzależniającego unijny budżet od praworządności Komisja Europejska opowiada się przeciwko złagodzeniu mechanizmu warunkującego unijny budżet od praworządności. Taką “łagodniejszą” dla polskich władz propozycję przedstawił szef Rady Europejskiej Charles Michel. Unijna komisarz ds. praworządności Vera Jourova skrytykowała zaproponowany przez szefa Rady Europejskiej Charles Michela sposób podejmowania decyzji przy zamrażaniu lub odbieraniu unijnych funduszy w związku złamaniem zasad państwa prawa. Michel w swojej propozycji powiązał budżet z przestrzeganiem praworządności, ale utrudnił sposób podejmowania takiej decyzji, co jest ukłonem w stronę polskich władz. Jourova przygotowywała zapisy o uzależnieniu wypłat od praworządności z maja 2018 roku. Wtedy do odrzucenia decyzji o zamrożeniu/odebraniu pieniędzy potrzebna była “większość kwalifikowana”, czyli 15 krajów UE. To dawało Komisji Europejskiej w zasadzie “wolną rękę”. Teraz Michel odwrócił sytuację i zaproponował, że aby przyjąć decyzję Komisji – potrzeba takiej “większości kwalifikowanej”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

