Kidawa-Błońska pojechała na "PiS-owską" część Kaszub Powiaty chojnicki i człuchowski tradycyjnie uchodzą za ten fragment Kaszub, gdzie większym poparciem cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Trudno było w to jednak uwierzyć na widok tego, w jaki sposób w chojniczanie i człuchowianie przywitali w środę Małgorzatę Kidawę-Błońską, która w wyborach prezydenckich startuje z ramienia Platformy Obywatelskiej. Jak powszechnie wiadomo, obóz "dobrej zmiany" nie jest szczególnie popularny na Kaszubach, gdzie wiele miejscowości to bastiony Platformy Obywatelskiej. Dobitnie przekonał się o tym ostatnio Andrzej Duda podczas wizyt w Pucku i Wejherowie. Są jednak kaszubskie ziemie, gdzie Prawu i Sprawiedliwości udaje się choćby nieznacznie zwyciężać. Tak bywało dotąd w powiatach chojnickim i człuchowskim. Jednak Andrzej Duda chyba nie może mieć pewności, że w maju mieszkańcy tych okolic tłumnie poprą kandydata PiS. Znak zapytania w tej sprawie należy postawić po środowej wizycie na południu Kaszub Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. I tym, w jaki sposób została ona przyjęta przez człuchowian i chojniczan.

