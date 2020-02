Kirk Douglas nie żyje. Był legendą światowego kina. W Los Angeles zmarł wybitny amerykański aktor, legenda światowego kina, Kirk Douglas. Smutną informację przekazał jego syn, Michael Douglas. “Z ogromnym smutkiem informujemy, że Kirk Douglas opuścił nas dzisiaj w Los Angeles, w wieku 103 lat” – przekazał mediom. Dla świata był legendą, aktorem ze złotego wieku filmów, filantropem, którego przywiązanie do sprawiedliwości i wartości, w które wierzył, stanowiło dla nas wszystkich wyzwanie – tak Michael Douglas napisał o swoim zmarłym ojcu, Kirku Douglasie. Kirk Douglas urodził się jako Issur Danielovitch Demsky w 1916 roku w Amsterdamie, w stanie Nowy Jork, w rodzinie żydowskich emigrantów spod Mohylewa, na terytorium ówczesnej Rosji, obecnie Białorusi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

