Kobiety kobietom!

Kobiety potrafią się bawić! O tym każdy wie i wcale nie potrzebują do tego męskiego towarzystwa. Panie udowodniły to po raz kolejny, spotykając się już po raz piąty na Babskim Combrze, imprezie organizowanej wyłącznie dla kobiet.

Charytatywna impreza organizowana jest co roku przez Ogniwo 24 Federacji Polek w Kanadzie. W tym roku odbyła się 25 stycznia, w King’s Garden Banquet Hall w Etobicoke. Celem charytatywnym babskiego spotkania było wsparcie finansowe kobiet przebywających w Schronisku dla Kobiet w Mississauga.

Babski Comber – co to właściwie jest ?

Dawniej Comber był ludową zabawą, wywodzącą się ze średniowiecza, odbywającą się w różnych regionach Polski. Zwyczaj ten przywędrował z Niemiec, gdzie nadal jest praktykowany. W Polsce tradycja ta głównie jest podtrzymywana na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. Zabawa polegała na przemarszu kobiecego korowodu, na czele którego niesiono slomianą kukłę, obrazującą mężczyznę. Miastem w tym dniu rządziły kobiety, które urządzały łowy na panów. Zakuwały ich w kłody z drewna, brały do niewoli, z której musieli się wykupić. Kiedy korowód docierał do mety kobiety rzucały się na kukłę i bezlitośnie ją rozszarpywały. Posiadanie źdźbła słomy z kukły wróżyło miłość na cały rok!

Babski Comber z Ogniwem 24 powstał z potrzeby poszukiwania dobrego, wspierającego, kobiecego towarzystwa, z chęci spędzenia luzackiego czasu poza domem, a przede wszystkim z chęci naładowania sobie baterii na cały rok.

Inicjatorką zaszczepienia tej tradycji wśród lokalnej Polonii jest Anna Wołochacz, przewodnicząca Ogniwa 24 Federacji Polek w Kanadzie, która pierwszy Babski Comber zorganizowała wraz z pomocą członkiń Ogniwa w 2012 roku w Etobicoke.

Jak to było w tym roku?

Tradycyjnie były wesołe śmiechy, piski, okrzyki, wspólne śpiewanie, sesje zdjęciowe, selfies, tańce, zabawy i konkursy. Muzyczną oprawą imprezy zajął się DJ Piątka, który spowodował, że parkiet był wypełniony tańczącymi kobietami już od pierwszych muzycznych dźwięków. Wiele śmiechu i radosnych wrażeń dostarczył występ kabaretu Szpila, czyli Elżbiety Kozłowskiej i Magdaleny Welka. Uczestniczki spotkania obejrzały również niezapomniane tańce flamenco w wykonaniu grupy Conjunto Flamenco z Dorą Paszuk, Marią i Juanem Toledo. W przerwie obiadowej na skrzypcach przygrywal Sergiej Tchepournov. Ponadto organizatorki przygotowały wiele atrakcyjnych, interaktywnych zabaw i konkurs.

Ogniwo 24 jest bardzo dumne, że na imprezy przez nie organizowane przychodzi tyle gości ile sale pomieszczą. W tym roku na kobiecym spotkaniu bawiło się 300 pięknych, radosnych polskich kobiet! W zabawie udział brały panie z Bancroft, Peterborough, Waterloo, Stratford, Cambridge, Hamilton, Goderich, Barry, GTA oraz okolic. Honorowymi gośćmi były: Jolanta Grzelczyk, żona Konsula Generalnego RP w Toronto, przewodnicząca i wiceprzewodnicząca ZG Federacji Polek w Kanadzie Katarzyna Grandwilewski i Iwona Bogorya Buczkowski oraz Maryla Bulzacka.

Radością napawa je również wsparcie sponsorów, albowiem wartość tegorocznych nagród loteryjnych sięgnęła $4 000. Fundatorami nagród były polskie bizneswomenki!

Co mówią uczestniczki tych nietypowych spotkań?

– Na co dzień mamy tysiące spraw na głowie i często zapominamy, że gdzieś tam są nasze koleżanki, z którymi już dawno nie miałyśmy okazji spotkać się i poplotkować. To świetna okazja do nadrobienia zaległości.

– Po Babskim Combrze budzę się jak piórko. Czuję wewnętrzny spokój, nabieram dystansu do wielu spraw. Dostaję taki zastrzyk pozytywnej energii, a jednocześnie mam zapełniony telefon nowymi kontaktami.

– Warto czasem spotkać się, poszaleć, pośmiać, na kilka godzin zapomnieć o codzienności i zwyczajnie sie odstresowac. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jest to nam potrzebne.

– Jest super, ale dlaczego tylko raz w roku?

Babska noc minęła szybko i radośnie. Do zobaczenia za rok!

Dziewczyny z Ogniwa 24 serdecznie zapraszają w swoje szeregi kobiety lubiące prace wolontariackie. Przynależność do Federacji to nie tylko praca, ale także świetna okazja do poznania ciekawych ludzi i nawiązania nowych przyjaźni, wymiany pomysłów i satysfakcji z osiągnięć.

Mamy moc, potrafimy zmieniać świat w przyjazne miejsce!

Agnieszka Wegrzyn