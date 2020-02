Kolegium SO w Olsztynie wyraża dezaprobatę wobec Macieja Nawackiego Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie przyjęło kilka uchwał. W sprawie dotyczącej sędziego Pawła Juszczyszyna zwolniono go z obowiązku rozpoznawania spraw w wydziale. Wyrażono również dezaprobatę wobec zachowania prezesa sądu Macieja Nawackiego. Sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie domagali się w piątek wprowadzenia do porządku obrad głosowania nad trzema uchwałami. W jednej z nich wezwali do zaprzestania działań utrudniających Pawłowi Juszczynowi wykonywanie obowiązków. Prezes Maciej Nawacki nie dopuścił, aby uchwały zostały wprowadzone pod obrady głosowania. Podarł też dokumenty w tej sprawie. W poniedziałek kolegium olsztyńskiego Sądu Okręgowego przyjęło szereg ustaw, w tym dwóch interesujących opinię publiczną – poinformował na konferencji prasowej rzecznik prasowy Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Sędziowie stwierdzili, że działania Izby Dyscyplinarnej SN nie mogą prowadzić do skutecznego zawieszenia w czynnościach służbowych Juszczyszyna. Uznali też, że uchwała Sądu Najwyższego jest wiążąca. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

