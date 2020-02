Donald Trump proponował umowę Julianowi Assange’owi? Prezydent USA Donald Trump miał zaoferować Julianowi Assange’owi ułaskawienie, jeśli ten zeznałby, że Rosja nie była zaangażowana w sprawę kradzieży maili, jakie w 2016 roku wyciekły z Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej (DNC) – takie informacje opublikował adwokat założyciela serwisu WikiLeaks. Sensacyjne doniesienia Edward Fitzgerald przekazał do sądu Westminster Magistrates Court w Londynie. W oficjalnym piśmie prawnik odniósł się do rzekomego spotkania republikańskiego kongresmena Stanów Zjednoczonych Dany Rohrabachera z Julianem Assange’em. Do nieoficjalnej rozmowy miało dojść w sierpniu 2017 r., gdy internetowy aktywista przebywał jeszcze w ambasadzie Ekwadoru w Wielkiej Brytanii. Według złożonego oświadczenia amerykański polityk Partii Republikańskiej miał przedstawić Assange’owi propozycję ułaskawienia go przez prezydenta USA. Kluczowym warunkiem miało być ogłoszenie przez dziennikarza, że władze Rosji nie były zamieszane w kradzież maili należących do polityków partii demokratycznej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

