Kolejni zarażeni Kanadyjczycy Według doniesień Global Affairs Canada potwierdziło, że 32 Kanadyjczyków na pokładzie wycieczkowca Diamond Princess jest zarażonych wirusem COVID-19. Na statku jest 256 Kanadyjczyków. Barbara Harvey, rzeczniczka Global Affairs Canada, zapewnia, że ​​rząd „ściśle współpracuje z firmą Princess Cruises i rządem Japonii, aby pomóc w ewakuacji”. „Obecnie 4 członków stałego zespołu szybkiego rozmieszczania (SRDT), 3 ekspertów z kanadyjskiej Agencji Zdrowia Publicznego (PHAC) i 7 osób personelu medycznego Kanadyjskich Sił Zbrojnych (CAF) rozmieszczonych jest w Japonii w celu wsparcia ewakuacji”, powiedziała Harvey. U piętnaściorga Kanadyjczyków na pokładzie statku wcześniej stwierdzono obecność wirusa COVID-19. „Samolot przywiezie pasażerów z Japonii do kanadyjskiej bazy wojskowej w Trenton, po czym zostaną oni poddani ocenie i przetransportowani do NAV Canada Training Institute w Cornwall w Ontario, gdzie odbędą kolejną 14-dniową kwarantannę”, podała Harvey. Ci Kanadyjczycy, którzy zdecydują się nie wracać lotem czarterowym, będą zmuszeni do „zakończenia obecnej kwarantanny organizowanej przez Japonię i przestrzegania instrukcji lokalnych władz”. Kanadyjczycy, którzy chcą powrócić do Kanady „samolotami rejsowymi, po powrocie będą podlegać kwarantannie”. W ostatanich dniach na japońskim statku wycieczkowym Diamond Princess, który jest objęty kwarantanną w pobliżu portu w Jokohamie, stwierdzono 70 nowych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformował japoński minister zdrowia Katsunobu Kato. Tym samym liczba osób zakażonych na statku wzrosła do 355. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.