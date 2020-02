Kolumny wojsk NATO wjeżdżają do Polski W piątek rozpoczynają się manewry Defender-Europe 2020, w których – wraz z połączonymi ćwiczeniami – weźmie udział około 37 tys. żołnierzy. W związku z rozpoczęciem w Polsce tego ćwiczenia możliwe są liczne utrudnienia na drogach, na których pojawiły się nowe znaki. Przybycie tak dużej liczby żołnierzy to spore wyzwanie logistyczne. Dlatego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega przed możliwymi utrudnieniami. Pierwsze dwie kolumny żołnierzy ze sprzętem wjadą do Polski autostradą A6, przekraczając granicę w Kołbaskowie około godz. 20:00 i 20:30. Następnie przejadą przez Szczecin, a po postoju na terenie 12. Brygady Zmechanizowanej ruszą dalej na poligon w Drawsku Pomorskim. W najbliższych dniach kolejne kolumny żołnierzy ze sprzętem wjeżdżać będą do Polski przez przejścia graniczne w Świecku i Kołbaskowie i korzystając m. in. z autostrady A2 i drogi krajowej nr 10 kierować się będą na poligony w głębi kraju. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.