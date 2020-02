Komputer może odmówić Europejczykom prawa osiedlenia w Wielkiej Brytanii Obywatele europejscy w Wielkiej Brytanii mają prawo pozostać na terenie Zjednoczonego Królestwa po brexicie, ale wielu obawia się, że zawiedzie system, który ma pozwolić im to udowodnić. Działacze społeczni ostrzegają, że osoby starsze, niewykwalifikowani pracownicy, dzieci i bezdomni mogą nie zdążyć wypełnić wniosków online, pisze Cristina Gallardo z POLITICO. Ponad 400 tys. tysięcy obywateli z EEA – Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który poza krajami UE obejmuje jeszcze Islandię, Liechtenstein i Norwegię – oraz ze Szwajcarii, nie zapisało się dotąd w brytyjskim Systemie Osiedleńczym dla Obywateli UE (EU Settlement Scheme), jak wynika z danych urzędu statystycznego w Londynie. Termin zgłoszenia się do systemu, który pozwala zainteresowanym osobom udowodnić, że po tym, jak Wielka Brytania opuściła Unię, mają prawo nadal przebywać, pracować i korzystać z usług publicznych w tym kraju, upływa 30 czerwca 2021 roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.