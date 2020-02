W kościołach będzie czytany list ministra zdrowia w związku z koronawirusem W najbliższych dniach w polskich kościołach będzie odczytywany list ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego zawierający informacje o koronawirusie – poinformował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. Dodał, że list został przekazany do wszystkich diecezji z prośbą o rozpowszechnienie go wśród wiernych. Minister zdrowia wskazał w liście, że w większości państw Europy, w tym u najbliższych sąsiadów Polski, zanotowało już przypadki zarażenia koronawirusem. “Zapewne i my w Polsce doświadczymy pierwszego przypadku zarażenia. Najważniejszy w kontakcie z każdym wirusem jest dostęp do informacji, wiedza, a także spokój i zdrowy rozsądek. Inne koronawirusy od dawna są w Polsce przyczyną infekcji dróg oddechowych. Co niezwykle istotne, ok. 80 proc. infekcji wywołanych koronawirusem z Chin, przebiega w sposób łagodny. Objawy są identyczne z objawami grypy” – zaznaczył Szumowski. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

