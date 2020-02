Koniec z muzyką popularną na ślubach. Decyzja arcybiskupa lubelskiego. Młode pary, biorące ślub w kurii lubelskiej, nie mogą liczyć na wymarzoną oprawę muzyczną. Podczas ceremonii nie będzie można zagrać “Hallelujah” ani żadnych innych utworów muzyki popularnej – zadecydował arcybiskup lubelski. O postanowieniu metropolity lubelskiego poinformowano na stronie archidiecezji. Dotyczy ona wszystkich mszy świętych. “Niestety, postępująca współcześnie sekularyzacja dotyka także liturgii, a zwłaszcza muzyki wykonywanej w kościołach. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wskazuje, że wierni mają prawo, aby władza kościelna sprawowała kierownictwo nad świętą liturgią, by liturgia nie była postrzegana jako prywatna własność kogokolwiek, ani samego celebransa, ani wspólnoty, w której sprawuje się sakramenty. Ponadto wspólnota wiernych ma prawo, aby zwłaszcza w celebracji niedzielnej stale była wykonywana odpowiednia i prawdziwa muzyka święta, a także, by słowa pieśni podczas celebracji liturgii w sposób należyty strzegły i ożywiały wiarę” – czytamy w oświadczeniu metropolity lubelskiego, Stanisława Budzika. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

