Koronawirus ma potencjał, by spowodować pandemię

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest zaniepokojona przyrostem liczby osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 poza Chinami. W ciągu ostatnich dwóch dni liczba nowych przypadków zakażeń poza Chinami była większa niż w samych Chinach. – Jesteśmy w decydującym punkcie – powiedział na konferencji szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jeśli obawiasz się o swoje zdrowie, przypominamy, że całą dobę działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, a jej numer to 800 190 590.

W czwartek po południu dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział na konferencji prasowej, że epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 osiągnęła “decydujący punkt”. Zaapelował też do władz państw, by podwoiły środki, które pozwolą efektywnie powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Według danych WHO, w Chinach kontynentalnych do godziny 6 czasu polskiego potwierdzono 78 630 przypadków koronawirusa oraz 2747 zgonów. Zdaniem Ghebreyesusa, “najbardziej niepokojące jest jednak to, co dzieje się w pozostałych krajach”. W ciągu ostatnich dwóch dni liczba nowych przypadków koronawirusa poza Chinami przekroczyła tę odnotowaną na terenie Chin kontynentalnych. W ciągu ostatnich 24 godzin SARS-CoV-2 stwierdzono w siedmiu nowych krajach: Brazylii, Gruzji, Grecji, Macedonii, Norwegii, Pakistanie i Rumunii.