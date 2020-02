Koronawirus na tle innych epidemii. Jak szybko postępują? Mimo że koronawirus SARS-CoV-2 zaraził w swoim początkowym okresie więcej osób niż np. SARS czy MERS, nie ma najwyższego wskaźnika śmiertelności. Prezentujemy tempo rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa w porównaniu z trzema innymi epidemiami. Już ponad 81 tys. osób na świecie zostało zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Mimo wzrostu liczby zachorowań w kolejnych krajach, większość zakażonych i zmarłych to wciąż obywatele Chin. Według danych z 26 lutego stanowili oni 96 proc. wszystkich zakażonych i 98 proc. ofiar śmiertelnych. We wtorek, 25 lutego, gwałtownie wzrosła liczba zarażonych w Korei Południowej – to drugi kraj, gdzie zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa jest największe. Ciężka sytuacja panuje także w Iranie i we Włoszech, gdzie do 26 lutego odnotowano odpowiednio 19 i 10 ofiar śmiertelnych. By pokazać tempo rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, porównaliśmy rozwój tej epidemii z trzema innymi, które równie mocno dotknęły w XXI wieku różne rejony świata. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

