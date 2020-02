Koronawirus w kolejnych krajach Europyy. Liczba zarażonych szybko rośnie Koronawitus rozprzestrzenia się w kolejnych krajach Europy. Norweska Agencja Zdrowia Publicznego poinformowała wieczorem, że osoba z pozytywnym testem została odizolowana w domu. – Wynik badania jest słabo dodatni, dlatego uznajemy, że ryzyko rozprzestrzenienia się infekcji od tej osoby jest niewielkie – powiedziała Line Vold, dyrektor departamentu Agencji Zdrowia Publicznego. Wcześniejsze badanie dało wynik negatywny. Zakażenie dotyczy osoby, która wróciła w weekend z Chin i nie wykazuje objawów choroby.

Wcześniej w środę potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Grecji. 38-letnia Greczynka przyjechała z północnych Włoch, które są jak dotąd głównym europejskim ogniskiem choroby. Przypadki koronawirusa odnotowano także w Finlandii, Gruzji, Rumunii Grecji i Pakistanie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.