Koronawirus w statystykach. To, co dzieje się poza Chinami, niepokoi WHO. Statystyki dotyczące nowego koronawirusa pokazują między innymi, że o ile liczba nowych zakażeń w Chinach kontynentalnych maleje, o tyle zakażonych SARS-CoV-2019 w innych miejscach świata przybywa. WHO ten stan rzeczy niepokoi, ale pandemii jak dotąd nie ogłoszono. Najwięcej przypadków zakażeń koronawirusem pojawiło się na terenie Chin kontynentalnych – ponad 77 tysięcy. Jeśli chodzi o obszary poza Chinami, to na drugim miejscu pod względem liczby zakażeń SARS-CoV-2019 znajduje się Korea Południowa, gdzie zakażone są 833 osoby. Na statku Diamond Princess, który aktualnie cumuje w Japonii, potwierdzono 691 przypadków zakażenia koronawirusem. Statek ten w statystykach traktuje się jak osobne terytorium. We Włoszech liczba zakażonych sięgnęła 229, a w Japonii – 154. Koronawirus pojawia się w coraz to nowych miejscach. W poniedziałek władze Omanu poinformowało o pierwszych przypadkach zakażenia nowym koronawirusem u dwóch kobiet, które odwiedziły Iran. Dwie Omanki, u których zdiagnozowano COVID-19, chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2, są w stanie stabilnym. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

