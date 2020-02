Koronawirus. Wszystko, co musisz wiedzieć. Polscy naukowcy zebrali najważniejsze informacje nt. koronawirusa. Z ich pracy dowiecie się nie tylko czym jest COVID-19, ale też tego kto jest w grupie najbardziej narażonej na zakażenie i zachorowanie. Wskazano też jasno, co powinno się robić, by zminimalizować ryzyko związane z epidemią. Koronawirusy (Coronaviridae) są rodziną wirusów RNA poznaną w latach 60. XX w. Nazwa wirusów tej grupy wiąże się z ich wyglądem. Mają one w osłonce struktury białkowe, których wygląd odkrywcom skojarzył się z koroną. Wirusy mają kształt sferyczny (średnica ok. 120 nm). Ich genom to jednoniciowy RNA o wielkości bardzo dużej jak na wirusy RNA – 28-30 tys. nukleotydów. Poznane zostały koronawirusy zakażające różne gatunki ssaków i ptaków. Wśród nich są cztery gatunki wirusów człowieka (229E, OC43, NL63 i HKU1) powszechnie występujące na całym świecie i wywołujące zakażenia dróg oddechowych i przewodu pokarmowego o zazwyczaj lekkim przebiegu. Wirusy HCoV-229E i HCoV-OC43 są odpowiedzialne za 5-30% przypadków tego typu schorzeń. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

