Kraft przeskoczył wszystkich Dawid Kubacki do końca walczył o zwycięstwo w Lahti. Po pierwszej serii był drugi, z niewielką stratą do lidera Pucharu Świata Stefana Krafta. Drugi skok przekreślił szansę Polaka na podium. W Lahti rozpoczął się maraton ze skokami. Początkowo miały się tam odbyć dwa konkursy – drużynowy i indywidualny. Do terminarza dorzucono jeszcze zawody w piątek, to za odwołany grudniowy konkurs w Kuusamo. Najpierw trzeba było przejść kwalifikacje. Z siedmiu Polaków ta sztuka przerosła tylko najmłodszego z tego grona 20-letniego Pawła Wąska (109 m). Miejsce w zawodach zapewniła sobie pozostała szóstka skoczków, a wszystkich przebił Dawid Kubacki. U niego najwyraźniej śladu po przeziębieniu już nie ma. Poleciał 126 m i kwalifikacje wygrał. Szósty był Kamil Stoch. Krótka przerwa i można było zaczynać walkę o punkty Pucharu Świata. Ekspresowo konkurs skończyli Klemens Murańka (111,5 m), Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny (obydwaj po 107,5 m). Oni w drugiej serii nie mieli czego szukać. Zresztą Zniszczoł i Wolny zajęli dwa ostatnie miejsca. Do trzydziestki nie dostał się również Piotr Żyła. Kiepsko skoczył w kwalifikacjach (28. miejsce), słabo wypadł także w konkursie. Wylądował na 116. metrze. Kręcił głową, miał do siebie uzasadnione pretensje. http://www.tvn24.pl) Stoch i Kubacki nie zawiedli. Mistrz z Zębu poleciał 126,5 m. Do tego momentu to była druga odległość konkursu. Dalej o pół metra skoczył tylko Austriak Michael Hayboeck. Przyszła pora na Dawida. On wylądował jeszcze dalej – 127,5 m. Był pierwszy. Nad Hayboeckiem miał 1,2 pkt przewagi. Pierwszą serię kończył Stefan Kraft. Lider Pucharu Świata i zwycięzca trzech z sześciu ostatnich zawodów przeskoczył wszystkich. 129,5 m musiało dać mu prowadzenie. Miał 3,7 pkt zapasu nad Polakiem. Do odrobienia. Druga część zawodów zapowiadała się pasjonująco. Trzeci był Karl Geiger. Stoch zajmował piąte miejsce. Polak w drugiej serii powtórzył odległość sprzed kilkudziesięciu minut. Stoch był trzeci, przed nim usadowili się Daniel-Andre Tande i Anże Lanisek. Za chwilę petardę odpalił Karl Geiger. Niemiec oddał najdłuższy skok finału – 130,5 m. Kubacki musiał przekroczyć granicę 130 metrów. Nie podołał zadaniu. Skoczył zaledwie 126 m. To było za mało, żeby skończyć na podium. Był piąty. A przecież skakał jeszcze Kraft. Austriak zrobił swoje. 129,5 m dało mu zwycięstwo, nad Geigerem miał pięć punktów przewagi. Kubacki skończył szósty, tuż za Stochem. Trzeci był Tande. W sobotę konkurs drużynowy. W niedzielę kwalifikacje i zawody indywidualne. Wyniki piątkowego konkursu w Lahti 1. Stefan Kraft (Austria) 129,5 i 129,5/284,1 2. Karl Geiger (Niemcy) 128,5 i 130,5/279,1 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 124,5 i 128/273,3 4. Anże Lanisek (Słowenia) 124,5 i 128,5/272,5 5. Kamil Stoch (Polska) 126,5 i 127,5/271,6 6. Dawid Kubacki (Polska) 127,5 i 126/270,3 7. Timi Zajc (Słowenia) 125,5 i 126/268,6 8. Stefan Huber (Austria) 125 i 126/266 9. Michal Hayboeck (Austria) 127 i 124,5/265,4 10. Philipp Aschenwald (Austria) 122 i 127 /261.4 … 37. Piotr Żyła (Polska) 116/109,2 42. Klemens Murańka (Polska) 111,5/104,8 48. Aleksander Zniszczoł (Polska) 107,5/93,9 59. Jakub Wolny (Polska) 107,5/87 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

