Krakowscy sędziowie apelują o kompromis ws. sądownictwa W środę zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie podjęło uchwały, w których krytycznie oceniają działania władzy wykonawczej i ustawodawczej. Jednocześnie sędziowie zaapelowali do wszystkich środowisk o kompromis, który przywróci stabilny system prawny w kraju. Sędziowie podkreślili, że działania rządzących uniemożliwiają sędziom prawidłowe wykonywanie ich służby – wymierzania sprawiedliwości w zgodzie z własnym sumieniem, w sposób niezawisły, w oparciu wyłącznie o Prawo. Zauważają, że uchwalenie tzw. "ustawy kagańcowej" jest ubezwłasnowolnieniem sędziów w zakresie wystąpień publicznych, ale i orzeczniczych. – Ustawa rozbudowuje sankcje dyscyplinarne wobec sędziów za czynności orzecznicze, w tym za czynności chroniące system prawny przed bezprawnymi naruszeniami innych władz – czytamy w pierwszej uchwale.

