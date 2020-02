Kraśnik straci partnerstwo zagraniczne przez “strefę wolną od LGBT” Kraśnik, jako drugie miasto w Polsce, może stracić zagraniczne partnerstwo. Wszystko przez “strefę wolną od LGBT”. Umowę chce wypowiedzieć francuskie miasto Nogent-sur-Oise, położone w regionie Hauts-de-France na północ od Paryża. “Strefy wolne od LGBT” stają się problemem dla polskich samorządów. Nogent-sur-Oise to kolejna francuska miejscowość, która może wypowiedzieć umowę partnerstwa zagranicznego z polskim miastem. Tym razem padło na Kraśnik, o czym informuje Radio Zet. Wcześniej umowę z Tuchowem (woj. małopolskie) wypowiedziało miasto Saint-Jean-de-Braye w departamencie Lorient. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

