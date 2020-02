KRS popierana przez… 3 proc. sędziów Kandydując do Krajowej Rady Sądownictwa 15 jej obecnych członków zdobyło łącznie poparcie 305 sędziów. To około 3 proc. wszystkich sędziów w kraju. Z danych, opublikowanych przez Kancelarię Sejmu wynika także, że niektórzy z nich złożyli podpisy pod 8 i 9 kandydaturami. Nazwiska popierających wciąż pozostają tajemnicą. Pod listami poparcia kandydatów do KRS podpisało się 364 sędziów, z czego 275 poparło tylko jednego kandydata. Po odjęciu tych, którzy do KRS nie weszli zostaje 305 popierających. Jak na procedurę, która miała poszerzyć sędziowskie poparcie dla KRS wynik jest wręcz mizerny – taka liczba spełnia skromne wymogi ustawy, ale trudno to pogodzić z deklaracjami reprezentowania całego środowiska. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.