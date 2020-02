KRS wystąpi z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa? Szef Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) w liście wzywa KRS do odpowiedzi na pytania związane z reformą sądownictwa. Chodzi m.in. o sprawę sędziego Macieja Nawackiego. Jeśli organizacja nie będzie usatysfakcjonowana odpowiedzią, Polska może zostać z niej wyrzucona. – Będziemy się poważnie zastanawiać nad każdym zadanym pytaniem. Gdyby nas wyrzucono z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, na pewno trudno byłoby to uznać za sukces – powiedział w rozmowie z portalem onet.pl Leszek Mazur. Szef KRS dodał, że być może Rada sama wcześniej wystąpi z organizacji. – Jednak nawet gdyby nas z Europejskiej Sieci wykluczono, ja nie przewiduję jakichś problemów dotyczących międzynarodowego obrotu prawnego czy egzekwowania Europejskich Nakazów Aresztowania. Owszem, pozycja ENCJ jest w UE mocna, ale nie mają bezpośredniego przełożenia na stosowanie prawa w krajach członkowskich – powiedział Mazur. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

