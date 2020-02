Kryzys klimatyczny to zagrożenie dla rasy ludzkiej Największy na świecie podmiot finansujący paliwa kopalne JP Morgan ostrzegł klientów, że kryzys klimatyczny zagraża przetrwaniu ludzkości, a planeta jest “na niezrównoważonej trajektorii” – pisze “The Guardian”, powołując się na dokumenty, które “wyciekły”. Raport JP Morgana porusza temat ryzyka gospodarczego, które wiąże się z globalnym ociepleniem, spowodowanym przez człowieka. Z dokumentów wynika, że polityka klimatyczna musi się zmienić, bo inaczej świat stanie przed nieodwracalnymi konsekwencjami. Badanie pośrednio potępia strategię inwestycyjną tego amerykańskiego banku i uwypukla rosnące obawy głównych instytucji z Wall Street dotyczące ryzyka finansowego i wizerunkowego, związanego z dalszym finansowaniem sektorów o wysokiej emisji dwutlenku węgla, takich jak ropa i gaz. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.