Ksiądz nazwał kandydata na prezydenta “pedałem”. Wierni wyszli z kościoła. Czytelnicy kaliskiego portalu informacyjnego zaczęli pisać wiadomości do redakcji po kazaniu, które wygłosił ksiądz w kościele pw. Opatrzności Bożej. Wierni piszą, że duchownemu msza pomyliła się z wiecem wyborczym i nie kryją oburzenia. “Ludzie zaczęli między sobą szemrać, wychodzić z kościoła, padły słowa rodem z rynsztoka: »pedał«, »tęczowa zaraza«. Czegoś takiego osobiście nigdy nie doświadczyłem” – pisze pan Dariusz do kalisz24.info.pl. “Nie byłem jedyną osobą, która podczas kazania wstała z ławy i opuściła mury świątyni. Ksiądz, który odprawiał nabożeństwo, ewidentnie pomylił kazanie z wiecem wyborczym. To niewątpliwie nie powinno się wydarzyć, jednak nie od dziś wiadomo, że Kościół i partia rządząca idą w parze!” – pisze do redakcji kalisz24.info.pl pan Janek. “Oczywiście nie zabrakło tematu Smoleńska, że Kopacz obiecała przekopać ziemię smoleńską na 2 metry w głąb i tego nie zrobiła a Kidawa-Błońska zapomniała, jaki ma program wyborczy. Padło też stwierdzenie, że europosłowie opozycji zdradzają Polskę…” – dodaje. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.