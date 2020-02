Ksiądz oskarżony o pedofilię współżył, bo… tak 14-latka chciała Ksiądz Michał P. z Koniecpola został oskarżony o współżycie seksualne z 14-letnią parafianką. Teraz obrońcy duchownego postanowili zmienić taktykę działania i – jak podaje dziennik “Polska Times” – przedstawili częstochowskim śledczym dowody na to, że dziewczynka zgodziła się na seks z oskarżonym. Ksiądz, który pracował w parafii w gminie Koniecpol, został oskarżony o pedofilię w październiku 2019 roku. Wtedy też do Sądu Rejonowego w Myszkowie wpłynął akt oskarżenia. Śledczy postawili duchownemu dwa zarzuty “obcowania płciowego z osobą poniżej 15. roku życia”. Do współżycia z nieletnią miało dojść w latach 2013-2014. Śledczy dotarli do jego dorosłej już ofiary, która przyznała, że w 2013 r., gdy miała 14 lat, uprawiała seks z wikarym z Koniecpola. Ksiądz otrzymał dozór policyjny i zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

