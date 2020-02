Ksiądz poświęcił fantoma porodowego. Cała Polska na jednym obrazku. Na Uniwersytecie Rzeszowskim powstało supernowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Pewnie ten news nie przedostałby się do szerszego grona odbiorców, gdyby nie zdjęcie z otwarcia placówki. Sytuacja jest nam wszystkim dobrze znana – święcenie różnych rzeczy (np. klap kanalizacyjnych) jest symbolem Polski w świecie. Powstał nawet blog temu nomen omen poświęcony: “POLISH PRIESTS BLESSING THINGS”. Oczywiście zostało już na niego wrzucone metaforyczne zdjęcie z Rzeszowa. Widzimy na nim księdza święcącego kobiecego fantoma. Simona, bo tak ma na imię, jest ułożona w pozycji do rodzenia dzieci. “Android” będzie służyć przyszłym medykom do symulacji porodu. “Fantom może zadawać pytania, płakać, krzyczeć, śmiać się… Jest podłączony pod monitor parametrów życiowych. Realizmu dodaje sztuczna krew” czytamy w artykule portalu nowiny24.pl. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

