Ksiądz sporządził listę polityków, którym powinno się odmawiać komunii Amerykański duchowny z Rhode Island wydał specjalny dekret. Potępia w nim polityków, którzy głosowali za liberalizacją prawa aborcyjnego. Wzywa również innych kapłanów, by działali tak, jak on i nie udzielali takim politykom komunii. Proboszcz z parafii Świętego Serca w West Warwick Richard Bucci, wydał dekret w sprawie udzielania komunii świętej. Nie będzie udzielał sakramentu każdemu politykowi, który popiera aborcję i chce liberalizacji praw. 72-letni ksiądz swoją decyzję ogłosił w ubiegłym tygodniu. Informację przekazał parafianom w formie papierowych ulotek. Ogłoszenie w formie elektronicznej wysłał do polityków. Tim Huelskamp, członek Partii Republikańskiej, podzielił się na swoim Twitterze postem z fotografią wspomnianej ulotki. “Dziękuję księże Richardzie Bucci” – napisał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.